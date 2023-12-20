Власти Киргизии проголосовали за изменение государственного флага

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Парламент Киргизии большинством голосов принял сразу во втором и третьем чтениях принял законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики».

За изменение государственного флага проголосовали 59 депутатов, пять выступили против, сообщает «Интерфакс».

Нынешний флаг Киргизии представляет собой красное полотно с солнечным диском в центре, от которого исходят лучи волнообразной формы. Из-за этого, по словам спикеров парламента, в зрительном восприятии лучей солнца «возникает дилемма», и изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты.

В связи с этим было предложено изменить волнообразную форму лучей на флаге Киргизии на форму, четко напоминающую лучи солнца.

Летом Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, что больше половины россиян — 57% — гордятся гербом, флагом и гимном России.

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Илина Хакимова