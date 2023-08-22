ВЦИОМ: 57% россиян гордятся гимном, флагом и гербом России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Больше половины граждан России — 57% — гордятся гербом, флагом и гимном государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для россиян, гордящихся государственной символикой, характерны зрелый возраст (62% из них относятся к поколению 45—59-летних), отсутствие материальных проблем (65%), наличие среднего или среднего специального образования (61% и 64% соответственно) и приверженность телевидению (63%) или гибридной модели медиапотребления (64%).

На вопрос о том, что олицетворяет Россию, смогли ответить 68% респондентов. Чаще всего (13% опрошенных) упоминали именно государственную символику. В большинстве случаев она воспринимается положительно: 72% респондентов испытывают восхищение гимном, 68% — флагом, 64% — гербом. Симпатию к триаде государственных символов испытывает от 14% до 18% граждан, безразличие — от 9% до 13%. Антипатию у 4% россиян вызывает флаг, у 3% — гимн и герб.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Молодежь называла герб символом России чаще всего: этот ответ звучал у 10% респондентов от 18 до 24 лет и 12% респондентов от 25 до 34 лет. Поколение 45—59-летних чаще вспоминало флаг (13%) и гимн (6%). Для опрошенных от 60 лет Россия — это в первую очередь патриотизм (15%).

Среди респондентов также звучали ответы о том, что для них Россия ассоциируется с людьми, гражданами (9%) и присущими им качествами: патриотизм (9%), единство (4%), душевность (3%,) гордость за страну (3%). Еще 5% в своих ответах упоминали президента России Владимира Путина.



Была также группа (7%), ответы которой свидетельствовали о вере в могущество России. Атрибутами силы государства были признаны армия и флот (3%), большая территория (3%), культура, история (по 2%).

В ответах прозвучала и природа: для 4% респондентов Россия — это природные богатства. Еще 4% назвали конкретные образы: медведя (4%) и березу (2%).

Недавно исследование показало, что в России растет доля людей, убежденных в наличии у высшего руководства долгосрочной стратегии. За два года их количество увеличилось с 40% до 57%.

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Галия Гарифуллина