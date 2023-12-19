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Путин поручил Правительству России подготовить предложения о спортивных парадах на Красной площади

23:00, 19.12.2023
Путин поручил Правительству России подготовить предложения о спортивных парадах на Красной площади
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади в Москве. Об этом сообщает RT.

Срок представления предложений — до 1 марта 2024 года.

Ответственным лицом назначен премьер России Михаил Мишустин.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее с инициативой возрождения спортивных парадов на Красной площади выступил на октябрьском форуме «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Вчера российский лидер заявил, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы». Напомним, «Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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Илина Хакимова
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