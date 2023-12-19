Путин поручил Правительству России подготовить предложения о спортивных парадах на Красной площади
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади в Москве. Об этом сообщает RT.
Срок представления предложений — до 1 марта 2024 года.
Ответственным лицом назначен премьер России Михаил Мишустин.
Ранее с инициативой возрождения спортивных парадов на Красной площади выступил на октябрьском форуме «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Вчера российский лидер заявил, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы». Напомним, «Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
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