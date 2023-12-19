В одном из домов в Казани с 8-го этажа сорвался лифт с девушкой внутри

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В доме на ул. Спартаковской в Казани с 8-го этажа сорвался лифт с девушкой внутри. Он остановился между первым и вторым этажами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По оценке медиков, девушка 2001 года рождения не пострадала.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вскрыли двери лифта при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, после чего смогли извлечь из кабины девушку и передать ее врачам.

скриншот realnoevremya.ru / видео ГУ МЧС России по Татарстану

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Илина Хакимова