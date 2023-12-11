Казанская прокуратура проверила информацию о «рухнувшем» лифте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Кировского района Казани проверила информацию в соцсетях о якобы рухнувшем лифте. Инцидент произошел в доме №11/2 по улице Генерала Махмута Гареева.

— При подъеме наверх произошел сбой системы позиционирования и сработала система аварийного торможения лифта. Из-за этого произошла остановка на 17-м этаже, после чего лифт больше не двигался. Все системы безопасности сработали в штатном режиме. Падения не было, — прояснили ситуацию в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что после сигнала аварийной остановки на место прибыл механик. Сейчас лифт отключен. В ближайшее время специалисты проверят электронику.

realnoevremya.ru (архив)

Год назад «Реальное время» писало о планах провести ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах Татарстана. Разработка проектной документации и сами работы оценили в 1,7 млрд рублей.

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Айрат Назипов