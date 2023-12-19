«Мы все с вами пойдем до конца»: Владимир Путин обратился к героям России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео на сайте kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» героям России, участвующим в спецоперации. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

— Мы все с вами, и я в том числе, пойдем до конца, защищая интересы страны. Но мне очень важно услышать тех людей, которые прямо там рискуют собой, своим здоровьем, не боятся идти вперед, людей за собой ведут, — передает «РИА Новости» его обращение к награжденным.

Медаль получили девять человек: Сергей Ирхин, Андрей Митяшин, Айнур Сафиуллин, Роман Дебелый, Темирлан Абуталимов, Алексей Спесивцев, Евгений Супаков, Вячеслав Мацкевич и Евгений Кудинов.

скриншот realnoevremya.ru из видео на сайте kremlin.ru

На коллегии оборонного ведомства Владимир Путин рассказал, что страна не собирается отказываться от своих целей в рамках спецоперации. Ее цели остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины.



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Айрат Назипов