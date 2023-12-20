Сегодня в Казани дождь и до +4 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 20 января, в Казани ожидается облачная погода, мокрый дождь и снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +2 до +4 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +1 до +4 °С.

Также ожидается юго-западный ветер с порывами 7—12 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная. Возможны снежные заносы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, «очень теплая погода» в Татарстане сохранится и к началу выходных. Температуры воздуха ожидаются в пределах -2... +2 градусов.



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Татьяна Демина