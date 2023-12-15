Из-за оговорки президента России банкам запретят взимать проценты со всех пенсионеров за уплату ЖКХ
Российское правительство решило распространить запрет банкам взимания процентов за уплату ЖКХ на всех пенсионеров. Как сообщил президент страны Владимир Путин, кабмин сделал это из-за его оговорки во время прямой линии.
— Я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров, — передают его слова «Известия».
Российский лидер назвал свою оговорку «хорошей» и признал пользу от прямых линий.
Накануне президент России Владимир Путин провел прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, — первую с начала специальной военной операции. Она продлилась чуть более 4 часов. За это время он успел ответить на десятки вопросов от россиян и журналистов, в том числе из зарубежных СМИ.
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