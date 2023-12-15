Из-за оговорки президента России банкам запретят взимать проценты со всех пенсионеров за уплату ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российское правительство решило распространить запрет банкам взимания процентов за уплату ЖКХ на всех пенсионеров. Как сообщил президент страны Владимир Путин, кабмин сделал это из-за его оговорки во время прямой линии.

— Я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров, — передают его слова «Известия».

Российский лидер назвал свою оговорку «хорошей» и признал пользу от прямых линий.

Накануне президент России Владимир Путин провел прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, — первую с начала специальной военной операции. Она продлилась чуть более 4 часов. За это время он успел ответить на десятки вопросов от россиян и журналистов, в том числе из зарубежных СМИ.

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Айрат Назипов