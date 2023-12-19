От сельскохозяйственной деятельности в Алькеевском районе Татарстана выручили более 3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Денежная выручка от сельскохозяйственной деятельности в Алькеевском районе Татарстана за 9 месяцев 2023 года составила 3,786 млрд рублей. Об этом заявил глава муниципалитета Александр Никошин, выступая на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

По его словам, в Алькеевском районе функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия, насчитывается 7 728 личных подворий, многие из которых занимаются животноводством и переработкой молока. Также в муниципальном образовании работают 132 минифермы.

XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» проходит сегодня в Казани. На него приехали представители всех 956 муниципальных образований региона, а также главы подшефных городов Лисичанска и Рубежного.



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Галия Шакирова