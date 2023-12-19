В Казани отремонтируют здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируют капитально отремонтировать здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, расположенное на ул. Волгоградской, 32. На эти цели из бюджета Татарстана готовы направить почти 575 млн рублей.

Пятиэтажное здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани построено в 1977 году. Его общая площадь оценивается почти в 5 949 квадратных метров. К объектам культурного наследия здание не относится.

Ремонт планируется проводить «без остановки рабочего процесса» в здании администрации и в «стесненных условиях», которые обусловлены наличием «загромождающих помещения предметов, а также передвижением людей в зоне производства работ». Этапы ремонта не выделяются.

В здании намерены обновить систему отопления, в том числе предусмотреть систему водяного отопления в основных и вспомогательных помещениях всех функциональных назначений, а также систему вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения и электроснабжения. Отремонтировать должны систему телефонизации и телевидения.

Заказчик работ — Главстрой Татарстана. Завершить их требуется к 1 декабря 2024 года. К работам подрядчик должен приступить после заключения контракта.

Напомним, в Казани проведут масштабные работы перед саммитом БРИКС, который пройдет осенью 2024 года. В частности, проведут ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов: 31 объект расположен в Вахитовском и Приволжском районах, еще по четыре — в Московском и Ново-Савиновском.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина