Казахстан и Россия собираются нарастить объем перевозок по электронным накладным

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Представители РЖД и национальной компании «Казахстанские железные дороги» в Москве обсудили объемы перевозок по транспортному коридору Север — Юг до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

— Ключевой темой встречи стали основные направления развития транспортных коридоров, проходящих по территории России и Казахстана, согласование объемов перевозок по восточному маршруту международного транспортного коридора Север — Юг до 2030 года, — сказано в сообщении.

На встрече сторонами было решено наращивать объем перевозок из Казахстана в Россию и обратно по электронным накладным. В планы представителей компаний вошло также усовершенствование механизма обмена поездов по стыкам, использование локомотивной тяги и цифровое взаимодействие в области грузовых перевозок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — ноябрь текущего года объем грузовых перевозок между Казахстаном и Россией составил более 83,8 млн тонн. Это на 5,4% превышает показатель прошлого года.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подписали трехлетний план действий между государствами. Он будет действовать до 2026 года.

Стороны заключили в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран, совместный план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы и Комитета государственных доходов Минфина Казахстана и так далее.

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Галия Гарифуллина