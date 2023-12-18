Татарстан входит в топ-10 регионов по обороту электронной коммерции

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Татарстан всегда входит в топ-10 регионов по обороту электронной коммерции в России. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, открывая пленарное заседание форума «Мой бизнес. E-COM». Мероприятие прошло сегодня в Казани в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— Если раньше, еще лет 10 назад, весь объем продаж в интернет-торговле генерировался в Москве и Питере, то сейчас доля и роль регионов усилились. Москва и Питер теперь — это около 30%, а вот 70% — это вся остальная Россия. Причем у Татарстана крайне высокий показатель. Это 92 миллиарда продаж за 10 месяцев текущего года. Если сравнить с примерным рыночным оборотом республики в 1,1 триллиона рублей, то это около 8%. Но явно будет больше под конец года, — подсчитал Соколов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, в республике сформировались хороший спрос и предложение, поскольку люди этим пользуются.

— Это единственная республика, где, если взять все юридические лица, которые существуют и зарегистрированы здесь: юридические фирмы, строительные компании, магазины, интернет-магазины, так вот 12% этих юридических лиц так или иначе решили связать свою деятельность с электронной коммерцией. 55 900 предпринимателей вышли на электронные площадки, — добавил Соколов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник раиса Татарстана Фарид Абдулганиев в свою очередь отметил, что это — результаты реализации региональной программы развития электронной коммерции. Республика была первым субъектом РФ, где она была принята.

— На протяжении трех лет ведется работа по вовлечению наших предпринимателей в новые каналы сбыта. Татарстан в числе лидеров. Мы научились не только производить, но и продавать свою продукцию. Современно, так, как это делается во всем мире.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным организаторов форума, на сегодняшний день количество селлеров в Татарстане увеличилось в 174 раза, количество пунктов выдачи товаров в республике составляет 6 911 единиц.

На Татарстан по итогам января — сентября 2023 года пришлось 1,9% в общем объеме онлайн-продаж России. С этим показателем республика вошла в топ-10 регионов, заняв 9-е место. Объем продаж в сегменте онлайн-торговли в России по итогам трех кварталов 2023 года составил 4,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23%.

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Галия Шакирова, Илина Хакимова