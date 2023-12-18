«Балтика» отсудила права на использование брендов пива Carlsberg

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Пивоваренная компания «Балтика» к датской Carlsberg о признании недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу пива нескольких брендов.

— Иск удовлетворить полностью, — цитирует «Интерфакс» заключение из картотеки арбитражных дел.

Компания обратилась в суд в октябре этого года, после того как Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы, включая локальные и международные бренды. Переходный период, когда организация сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, ограничили 1 апреля 2024 г.

Позже, 19 октября, суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage.



В начале декабря президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать компанию. По словам главы компании, национализация — «единственный выход из сложившейся ситуации». Позже министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране не планируют национализировать пивоваренную компанию «Балтика».

Напомним, пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.



В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли ООО «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH, переходят во временное управление Росимущества.



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Илина Хакимова