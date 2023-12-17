Антон Силуанов оценил возможность национализации «Балтики»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России не планируют национализировать пивоваренную компанию «Балтика». Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

— В настоящее время не планируется. Мы об этом говорили, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет, — цитирует его ТАСС.

Пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов. В октябре Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли ООО «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH, переходят во временное управление Росимущества.



Глава пивоваренной компании Таймураз Боллоев в начале декабря обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать компанию. Он назвал это решение единственным выходом из сложившейся ситуации.

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Айрат Назипов