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«Ведомости»: президент «Балтики» предложил национализировать компанию

09:12, 06.12.2023 1
«Ведомости»: президент «Балтики» предложил национализировать компанию
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать компанию. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на текст письма.

Глава компании считает, что национализация — «единственный выход из сложившейся ситуации».

По словам Боллоева, корпорация Carlsberg Group, в состав которой входит «Балтика», не приняла российские предложения о сделке «с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов».

Однако источник издания, близкий к Минфину, обратил внимание, что на сегодняшний день прецедентов национализации в России пока стране нет, но разговоры о национализации «Балтики» ведутся.

Напомним, пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.

В октябре Carlsberg расторг соглашения о праве «Балтики» производить пиво брендов группы.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли ООО «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH, переходят во временное управление Росимущества.

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Илина Хакимова
БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Пивной алкоголизм это плохо.
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