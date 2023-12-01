Российские войска проведут ряд стратегических учений в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2024 году российские войска проведут комплекс учений. В некоторых случаях планируют пригласить солдат иностранных государств, сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

— В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них — с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре — в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил, — озвучил планы министр.

Реализация планов позволит обеспечить выполнение задач по защите национальных интересов и своевременно отреагировать на изменения военно-политической обстановки, подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 тысяч военнослужащих за шесть месяцев контрнаступления. По его сведениям, украинские военные лишились 16 тысяч единиц различного вооружения. При этом существенных успехов они так и не достигли.



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Айрат Назипов