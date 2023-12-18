Ректор КГЭУ получил премию правительства России

Фото: скриншот realnoevremya.ru с официального сайта КГЭУ

Ректор Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) Эдвард Абдуллазянов стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники. Награду ему вручил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба вуза.

Церемония награждения состоялась 15 декабря в Доме правительства России. В мероприятии также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ректор КГЭУ удостоился высокой награды как руководитель научно-технического проекта «Разработка и внедрение научных и технологических основ высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территорий Северного морского пути Российской Федерации».

— Спасибо большое руководству страны за высокую оценку нашей многолетней работы в области энергоресурсоэффективных строительных систем и сооружений. Это заслуга всего нашего коллектива, который собрал ученых и производственников со всех уголков России. Приятно сознавать, что мы внесли свой посильный вклад в укрепление экономической мощи нашей страны, — заявил Абдуллазянов.

В рамках совместных исследований уже сформирован целый перечень научно-технических решений в области разработки и исследований высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений. В настоящее время получены более 30 патентов на изобретение и полезные модели, реализованы 25 объектов капитального строительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премия правительства России в области науки и техники — премия, учрежденная 26 июля 1994 года. Она присуждается ежегодно ученым и специалистам за следующие достижения:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях;

крупные, реализованные на практике научно-технические разработки в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;

высокие результаты в разработке и практическом применении новых методов и средств в медицине и здравоохранении;

научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности страны, результаты которых использованы при создании более совершенной военной и специальной техники;

работы, являющиеся значительным вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;

научно-исследовательские разработки, содействовавшие повышению эффективности реального сектора экономики.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники и в торжественной обстановке вручаются диплом и почетный знак.

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Максим Кокунин