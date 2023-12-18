До конца года Ак Барс Банк предлагает оформить депозит под 14% годовых

Приближается Новый год, а это значит, что наступает время новых выгодных предложений от Ак Барс Банка. Теперь юридические лица и предприниматели могут оформить депозит «Новогодний спринт» под 14% годовых на срок от 7 до 30 дней.



Клиент сам выбирает оптимальную сумму для размещения — от 30 тысяч до 30 млн рублей.

Оформить депозит можно до 29 декабря 2023 года. Управлять им можно дистанционно в личном кабинете или через мобильное приложение.

Ставка фиксированная и не меняется в течение всего срока действия акции.

Узнайте подробности и оставьте заявку на депозит по ссылке.

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