Прыгуны в воду СК «Синтез» вновь на пьедестале!

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Спортсмены СК «Синтез» завоевали 6 медалей на Кубке Федерации прыжков в воду РФ. Турнир проходил с 15 по 17 декабря во Дворце водных видов спорта г. Казани.



Никита Шлейхер поднялся на высшую ступень пьедестала почета три раза. На 3-метровом трамплине «в личке» заводчанин набрал 487,40 балла и на 3 балла опередил титулованного Евгения Кузнецова, который совсем недавно восстановился после травмы.

Двумя днями позже Кузнецов и Шлейхер составили золотой дуэт в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина: победили с солидным отрывом от конкурентов — более 50 баллов!

Третье золото Никита Шлейхер оформил в паре с другим заводчанином — Александром Белевцевым. Их победная сумма — 433,56 балла.

Свою лепту в общее дело внесла и Мария Полякова. По итогам турнира у нее 2 медали на 3-метровом трамплине: победа в личном первенстве, 336,60 балла, и бронза в синхроне, в паре с Виталией Королевой, 272,10 балла.

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