Хоккеист «Ак Барса» помог «России 25» разгромить сборную Казахстана на Кубке Первого канала
Шайба хоккеиста казанского «Ак Барса» Ильи Сафонова помогла сборной «Россия 25» обыграть своих оппонентов из Казахстана на Кубке Первого канала. Игра завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
Помимо Сафонова за российскую команду отличились Василий Глотов, Максим Соркин и Валентин Зыков, который оформил дубль. В составе гостей шайбы забросили Никита Михайлис и Адиль Бекетаев.
Таким образом, «Россия 25» стала победителем турнира. В предыдущих встречах она переиграла сборную Белоруссии и команду «Звезды и ВХЛ».
Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге. В состав российской команды вызвали четверых хоккеистов «Ак Барса»: Никиту Лямкина, Никиту Евсеева, Никиту Дыняка и Илью Сафонова.
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