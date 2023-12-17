В Минстрое России заявили, что ажиотажный спрос на жилье пока не снижается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России продолжает сохраняться ажиотажный спрос на жилье. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос о том, как на стройке скажется повышение первого взноса по льготной ипотеке.

— Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается, — сказал министр в кулуарах съезда «Единой России».

Ирек Файзуллин напомнил, что программы льготной ипотеки в России продолжают работать до 1 июля. По его словам, власти будут смотреть, «как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации», цитирует его слова ТАСС.

На этой неделе взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, повысили до 30%. Помимо этого было принято решение ограничить максимальный размер таких кредитов до 6 млн рублей во всех регионах.



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Илина Хакимова