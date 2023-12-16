Одна аномалия за другой: какая погода ждет казанцев во второй половине декабря

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Аномальные морозы в Татарстане скоро сменит аномальное тепло. О том, чем объясняются резкие перепады температур и когда ожидать следующего похолодания, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.

Температуры поднимутся выше многолетней нормы

Первая половина декабря в Татарстане выдалась морозной. Однако уже в начале следующей недели в республике начнется потепление и столбики термометров покажут до -1…0 градусов. Среднесуточные температуры превышают норму на 4 градуса уже сейчас.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Это обусловлено тем, что мы будем находиться под влиянием циклона «Ваня». Его так назвали в Западной Европе. Сейчас он колесит по Москве, очень много принес туда снега и перемещается в нашу сторону, — сказал Переведенцев.

По словам профессора КФУ, в столице за один день выпала половина или треть нормы месячных осадков. Казанцам таких сильных снегопадов можно не бояться: когда антициклон доберется до Татарстана, он уже ослабеет. Однако количество осадков на следующей неделе все-таки увеличится.

«К нам придет арктический воздух»

Точно сказать, на какой срок ли в Казани воцарится тепло, пока невозможно. Но зимняя погода неустойчива, и со временем температуры все равно опустятся и вернутся к норме, предупреждает Переведенцев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Этот циклон к нам идет с атмосферными фронтами — сначала теплыми, потом холодными. Это значит неустойчивость, перепады температур, давления. Порывы ветра ожидаются. Раз поднимается ветер и будут выпадать осадки, метель будет, — прогнозирует он.

Так что после прохождения циклона в регионе вновь наступит похолодание.

— И антициклон поджимает, и тыловая часть циклона. К нам придет арктический воздух после этого. Будет понижение температуры, но на сколько — мне трудно сейчас сказать, — отмечает Переведенцев.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Низкие температуры в первой половине декабря тоже объясняются влиянием циклонов, отмечает профессор КФУ.

— До этого у нас был циклон, который шел на восток. Из-за него очень сильный холод возник. В тыловую часть пришел арктический воздух этого циклона, — говорит он.

Напомним, аномально холодная погода установилась в Татарстане с 6—7 декабря. Среднесуточные температуры опускались ниже нормы на 28 градусов. На прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения о морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40 градусов.

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Галия Гарифуллина