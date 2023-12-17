В Челнах на пожаре спасли мужчину — горела комната в квартире

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня утром, 17 декабря, в Набережных Челнах произошел пожар в одном из домов, расположенных на ул. Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На 4-м этаже в комнате горели вещи на площади 1 кв. м. Пожарные спасли мужчину из горящего помещения и ликвидировали открытое горение.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В пресс-службе уточнили, что эвакуация остальных жителей не потребовалась. Причина пожара устанавливается.



15 декабря в Челнах произошел пожар в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо». Горело одно из зданий мебельного цеха, огонь перешел и на второй этаж административно-бытового корпуса. Пожар удалось ликвидировать на площади 252 кв. м.

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Илина Хакимова