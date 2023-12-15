Ночью в Набережных Челнах горело здание мебельного цеха

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Ночью в Набережных Челнах произошел пожар в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо». Горело одно из зданий мебельного цеха, огонь перешел и на второй этаж административно-бытового корпуса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожар удалось ликвидировать на площади 252 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера жители ДНТ «Усадьба» Тукаевского района под Челнами остались без электричества и тепла. Трансформаторная подстанция, установленная после аварии в январе 2023-го, не выдержала нагрузки и сгорела. Однако пожарные успели спасти саму подстанцию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова