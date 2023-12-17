Кабмин России утвердил работу сервиса онлайн-поступления в вузы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ходе приемной кампании 2024/25 учебного года у абитуриентов будет возможность пользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С 2024 года сервис позволит подать документы в том числе на обучение по программам базового высшего образования. Их ввели после указа президента о проведении пилотного проекта, который направлен на изменение уровней профессионального образования.

Также в 2024 году «Поступление в вуз онлайн» интегрируют с «Работой России» — единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений. В результате будет упрощено общение работодателей и кандидатов на целевое обучение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре сообщалось, что на портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение.

Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году. Им могут воспользоваться студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

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Галия Гарифуллина