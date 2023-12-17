Мигрант из России нелегально проник в Финляндию

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

Один человек смог незаконно пересечь российско-финляндскую границу через лес в районе КПП «Ваалимаа». Об этом сообщило агентство STT.

По словам представителя Юго-Восточного пограничного отряда погранохраны Финляндии Киммо Громоффа, один человек пересек границу 16 декабря после 19:00. Мигрант попросил о предоставлении убежища.

Погранпереход «Ваалимаа» расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией. По информации пограничной охраны Финляндии, за два дня, в течение которых граница оставалась открытой, на КПП прибыло 186 просителей убежища.



Напомним, власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года. Решение вступило в силу в пятницу, 15 декабря, с 21:00 по московскому времени.

Местные власти объяснили закрытие границ потоком мигрантов. Иностранные беженцы, которые пытаются проникнуть в страну через Россию, представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии, заявили они.



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Галия Гарифуллина