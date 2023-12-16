Госдума может запретить название «детское шампанское»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что намерен запретить название «детское шампанское», и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей. Об этом сообщает «РИА Новости»

— Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют «детским шампанским» и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции, — сказал он.

Он отметил, что будет правильным привлечь к ответственности производителей подобных маркетинговых продуктов, которые «фактически обманывают потребителей».

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. К этому времени власти рассчитывают снизить потребление спиртного в стране на 12,3%.

Предполагается, что в ближайшие 6 лет потребление алкоголя снизится с 8,9 литра этанола на жителя в год до 7,8 литра. Для достижения этих целей власти усилят противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, разработают дополнительные меры по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь и т. д.

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Максим Кокунин