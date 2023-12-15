В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. К этому времени власти рассчитывают снизить потребление спиртного в стране на 12,3%.

— Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью, — передает РБК сообщение пресс-службы Минздрава.

Предполагается, что в ближайшие 6 лет потребление алкоголя снизится с 8,9 литра этанола на жителя в год до 7,8 литра. Для достижения этих целей власти усилят противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, разработают дополнительные меры по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь и т. д.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в Татарстане от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 174 человека. Это на 11 летальных случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 10 месяцев 2023 года в республики составил 4,5 случая на 100 тысяч населения.

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Айрат Назипов