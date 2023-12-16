В Казани на Кремлевской дамбе произошла авария с автобусом — одного человека госпитализировали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на Кремлевской дамбе столкнулись автомобиль Kia Rio и пассажирский автобус. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла сегодня, 16 декабря, около 11 часов дня. Сидевшая за рулем автомобиля Kia Rio женщина не справилась с управлением, машину занесло и она врезалась в автобус, который отбросило на столб ЛЭП.

В результате ДТП пассажирку Kia госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Двух пассажирок автобуса 79 и 73 лет осмотрели на месте. По предварительному диагнозу, у них ушибы. Позже их отпустили.

Напомним, 14 декабря, в Казани на перекрестке ул. Островского и Астрономической произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Chrysler. За рулем Opel находился 25-летний гражданин Таджикистана. Виновник происшествия пребывал на территории России с нарушением действующего законодательства и был доставлен в отдел полиции.



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Александр Зарипов