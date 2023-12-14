В Казани произошло ДТП с участием мигранта

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

Вчера вечером, в 23.10 мск, в Казани на перекрестке ул. Островского и Астрономической произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Chrysler. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Водитель Opel при повороте налево по зеленому сигналу светофора в нарушение ПДД не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Chrysler.

скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

В пресс-службе Госавтоинспекции обратили внимание, что за рулем Opel находился 25-летний гражданин Таджикистана. Виновник происшествия пребывал на территории России с нарушением действующего законодательства и был доставлен в отдел полиции.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, ГИБДД проводит административное расследование.

В результате происшествия пострадала 23-летняя пассажирка Chrysler, она получила закрытый перелом поперечного отростка пятого поясничного позвонка и была доставлена в больницу.

скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

На днях сотрудники ДПС в Казани задержали водителя, который спровоцировал ДТП на улице Залесной. В аварии пострадал водитель ВАЗ-2114 и двое его несовершеннолетних детей. Всех троих госпитализировали. Всего в ДТП участвовали три машины. Водитель, который устроил аварию, скрылся с места происшествия. После изучения записи видеорегистратора предполагаемого виновника нашли.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова