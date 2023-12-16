Российское правительство направит более 1,2 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году Татарстан получит более 1,2 млрд рублей на возмещение расходов по созданию и модернизации инфраструктуры индустриального парка «Алабуга». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, это решение поможет достичь ряд важных результатов, среди которых:

объем совокупной выручки резидентов «Алабуги» — не менее 3,1 млрд рублей;

совокупная добавленная стоимость, которую должны получить резиденты индустриального парка по итогам года, составит не менее 95,3 млн рублей;

прогнозный объем внебюджетных инвестиций — 530,8 млн рублей.

Резиденты особой зоны будут реализовывать проекты по импортозамещению в сфере композитных материалов, автомобильных компонентов, переработки полимеров, нержавеющей стали и горячепрессованных труб, а также ежегодно готовить 10 тысяч специалистов в сферах химии и микроэлектроники.

Напомним, в октябре раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра финансов России Ирина Окладникова и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подписали перспективный план развития Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» на 25 лет.



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Максим Кокунин