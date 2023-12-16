С начала года из Челнов за нарушения выдворили 222 иностранцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Набережных Челнах городской суд за год рассмотрел почти полтысячи дел о нарушении правил въезда в Россию. Причем половина из них закончилась выдворением граждан иностранных государств, сообщает Chelny-biz.ru.

Всего в суде рассмотри 452 дела. Из них 222 закончились выдворением иностранных граждан из России.

Всего с начала 2023 года в Набережночелнинский городской суд Татарстана поступило 461 дело о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

В Казани с начала этого года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. Судами столицы Татарстана вынесено 1 600 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

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Илина Хакимова