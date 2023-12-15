В зимние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут около 6 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В зимние каникулы 2024 года в лагерях Татарстана отдохнут около 6 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.



— С 1 по 8 января работают лагеря. Скажу, что 89 лагерей будут работать и порядка 6 тысяч детей в них решили отдохнуть. Заявки сейчас собираются по пришкольным лагерям, — сказала она.

Среди планирующих отдыхать в начале января в лагерях 91 ребенок из семей участников специальной военной операции, уточнила Лейла Фазлеева.

Напомним, замминистра науки и образования Татарстана Алсу Асадуллина рассказала, что в 2023 году в пришкольных лагерях отдохнули 2 268 детей, родители которых принимают участие в специальной военной операции.



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Татьяна Демина