В Казани выпустят альбом, посвященный казанским танкистам, участникам СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани издадут альбом «Танковый кулак России», посвященный выпускникам Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Об этом сообщили в Ассоциации поддержки культурных инициатив «Мир».

Ассоциация победила во втором конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. В альбоме будет рассказано о танкистах-участниках СВО, окончивших Казанское танковое училище. Отдельный раздел составители собираются посвятить истории учебного заведения с 1919 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Издание готовится при активной поддержке Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России». Презентация книги запланирована на июнь следующего года.

Напомним, в феврале этого года на территории Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища открыли бюсты Героев России — выпускников учреждения. На Аллее Героев училища появилось 11 новых бюстов: генерал-майора М.М. Шаймуратова, генерал-майора Р.А. Шадрина, старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева, старшего лейтенанта В.Н. Горина, майора С.В. Кустова, младшего лейтенанта К.В. Ситкина, майора Т.О. Мусалаева, старшего лейтенанта М.И. Михайлова, старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина, старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова и майора С.А. Панова.

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Галия Гарифуллина