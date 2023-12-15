В Атнинском районе Татарстана загорелась животноводческая ферма

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня ночью в селе Нижний Куюк Атнинского района Татарстана вспыхнул огонь на животноводческой ферме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На ферме загорелась внутренняя дощатая обшивка одноэтажного здания телятника размером 10х100 м. Ликвидировать горение удалось на площади 100 кв. метров. До прибытия пожарных уже погибли 25 телят. Еще 85 телят удалось спасти.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также сегодня ночью в Набережных Челнах произошел пожар в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо». Горело одно из зданий мебельного цеха, огонь перешел и на второй этаж административно-бытового корпуса.



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Галия Гарифуллина