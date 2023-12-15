Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели сахар, творог и курятина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 4 по 11 декабря в Татарстане подешевели сахар-песок, творог и куры (кроме куриных окорочков). Также снизились средние цены на некоторые другие продукты питания.

Заметнее всего в республике за неделю подешевела курятина. Средняя цена снизилась на 1,86%, до 212,2 рубля за один килограмм.

Творог подешевел на 1,38%, сахар-песок — на 1,01%. Средние цены на 11 декабря составили 348,4 рубля и 65,43 рубля за килограмм.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подешевело печенье и питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности. Минимально снизились средние цены на свинину (кроме бескостного мяса), фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный байховый чай, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено и гречку, следует их подсчетов Татарстанстата.

Подорожали в Татарстане с 4 по 11 декабря свежие огурцы и помидоры, колбаса и яйца. Также выросли средние цены на овощи «борщевого набора» — картофель, столовую свеклу, лук, морковь и капусту.

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Татьяна Демина