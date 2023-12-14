Под Челнами в ДНТ «Усадьба» снова замерзают люди — на подстанции произошел пожар

Фото: предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ «Усадьба»

Сегодня в 22 часа жители ДНТ «Усадьба» Тукаевского района снова остались без электричества и тепла. Трансформаторная подстанция, установленная после аварии в январе 2023-го, не выдержала нагрузки и автоматика сгорела, но саму подстанцию пожарные успели спасти, сообщили «Реальному времени» местные жители.



В результате второй раз за неделю дома в товариществе оказались обесточены, причем в этот раз отключение затронуло большую часть поселка — 300 домов с лишним. Газовых сетей здесь нет, так что электричество является единственным источником и света, и тепла.

В воскресенье, 10 декабря, в ДНТ в результате перенапряжения вышла из строя другая подстанция, вместо нее в поселке установили две новых, однако проблема осталась. Решить ее, возможно, удастся после передачи поселковой электросети в «Сетевую компанию», правда, разговоры об этом ведутся не первый год.

После воскресного отключения в поселке состоялся митинг с участием главы района Фаила Камаева. Люди требовали решения проблемы — ведь даже без аварий на подстанциях температура в домах отдельных жителей «Усадьбы» такова, что спать им приходится в верхней одежде.



предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ «Усадьба»

Некоторые возят детей к знакомым в Набережные Челны — переночевать.

О своих проблемах замерзающие рассказали в видеообращении к Путину. Всего в поселке проживают около полутора тысяч человек.



В данный момент в поселке энергетики пытаются возобновить подачу электричества.