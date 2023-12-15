Рустаму Минниханову вручили высшую награду Минфина России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минфина России Антон Силуанов вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову высшую награду министерства — медаль С.Ю. Витте. Награждение прошло в Казани, уточнили в пресс-службе раиса РТ.

— Рустам Минниханов работал и министром финансов, и в должности главы республики. Так что финансы в надежных руках, поэтому мы с удовольствием, Рустам Нургалиевич, награждаем Вас этой медалью, — сказал Силуанов.

Медаль С.Ю. Витте была учреждена еще в 2019 году. Она вручается за особые заслуги, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в решение задач по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, финансовых рынков, государственного долга и пр.

Сегодня утром в Кабмине РТ открылась совместная коллегия финансовых, налоговых и казначейских органов с отчетом по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 2023 год и задачам на 2024 год. Для участия в ней в Казань прибыли Антон Силуанов, замглавы ФНС Виктор Бациев и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

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Илина Хакимова