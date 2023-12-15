Под санкции Японии против России попали Лейла Фазлеева и Ринат Садыков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Япония расширила антироссийский санкционный список. Всего в него попали 35 физлиц, сообщается на сайте японского МИДа.

В частности, санкции ввели против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи республики Рината Садыкова.

Помимо них в список попал уроженец Казани, начальник Главного штаба Сухопутных войск — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Александр Лапин. Санкции ввели и против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Также Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний. В список попали Казанский оптико-механический завод и Казанский пороховой завод. Ограничения вступят в силу с 22 декабря.

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Илина Хакимова