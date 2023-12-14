Строителям трассы М-12 выплатили 9 млн рублей долгов по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Нижегородской области компания «СиАрСиСи Рус» выплатила долги своим сотрудникам. Перед рабочими, которые строили трассу М-12 «Восток», образовалась задолженность в размере 9,1 млн рублей.

Всего она задолжала 114 работникам. Как сообщает Гострудинспекция региона, сотрудники ведомства осуществили профилактические мероприятия в отношении компании.

— В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме, трудовые права 114 работников ООО «СиАрСиСи Рус» восстановлены, — рассказали в Гострудинспекции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Аналогичная ситуация при строительстве трассы происходила и в Татарстане. Компания «БСЛ Инжиниринг», выступающая субподрядчиком при строительстве трассы М-12, погасила задолженность по зарплате перед 13 сотрудниками. Она составляла 590 тысяч рублей.

В июне 2022 года следственное управление СКР по Татарстану сообщало о погашении перед рабочими, привлеченными субподрядной организацией к строительству М-12, задолженности по зарплате в размере 504 тысячи рублей. Деньги получили 16 работников.

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Айрат Назипов