Жительницу Казани признали волонтером года в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жительница Казани Мария Ефремова стала волонтером года в Татарстане. Ей вручили гран-при премии «Добрый Татарстан» в казанском IT-парке имени Башира Рамеева.

Мария Ефремова участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи мирным жителям ЛНР и Белгородской области. Также она является организатором волонтерского пункта в храме Серафима Саровского в столице республики.

Награды вручили и другим волонтерам, добровольческим организациям, а также представителям бизнеса. В этом году на участие в премии подали 302 заявки из 42 районов республики.

— Когда заходишь в этот зал, чувствуешь энергетику каждого из вас, тех, кто своими добрым делами, масштабными инициативами и проектами, наполняют нашу жизнь позитивом. Несколько минут назад мы встречались с лидерами волонтерских сообществ и движений нашей республики. То, что наши граждане, начиная с подросткового возраста, делают сегодня в разных областях — это действительно большой и яркий пример для подрастающего поколения, — обратился к участникам премии министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

По состоянию на 30 сентября 2023 года, в Татарстане проживало более 108 тысяч волонтеров. Из них в Казани — 32 632 человека.

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Айрат Назипов