Президент России: «Нужно сохранить людей в Газе»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Необходимо создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве.

— Нужно сохранить людей в Газе, — сказал он, охарактеризовав ситуацию там как катастрофу.



Владимир Путин заявил, что Россия нарастит поставки медицинских изделий и оборудования в зону конфликта. Договоренность об этом достигнута.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина