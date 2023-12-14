В 2024 году Казань потратит на «транспорт» почти 195 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В 2024 году расходы из бюджета Казани на статью «транспорт» прогнозируются в объеме 194,9 млн рублей. Об этом на сессии Казгордумы доложил начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин.

Расходы «на возмещение выпадающих доходов, связанных с выравниваем тарифов в общественном транспорте», входят в статью «Национальная экономика». На нее в общей сложности в городском бюджете на 2024 год заложено чуть более 1,5 млрд рублей.

В целом расходы бюджета Казани в следующем году должны составить 41,657 млрд рублей. Аналогичными прогнозируются и доходы.

скриншот realnoevremya.ru трансляции заседания Казгордумы на youtube.com

Напомним, Госкомитет Татарстана по тарифам принял решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Казани, в том числе в метро. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой.



Предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров в Казани установлен с ростом в 9,5%. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина