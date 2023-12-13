В Кремле озвучили самые популярные вопросы россиян в преддверии прямой линии с президентом

Для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители страны чаще всего задают вопросы, связанные с со специальной военной операцией и непростой международной обстановкой. Такую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Отличительной чертой вот этой части прямой линии, этого мероприятия является, наверное, в различных формах проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты... Очень много вопросов, пожеланий успеха, предложений помощи и так далее, — приводит его слова «РИА Новости».

По словам представителя Кремля, на прямую линию поступило 1,3 млн обращений.

Прямая линия с президентом и большая пресс-конференция состоится в четверг, 14 декабря 2023 года. Начало — в 12:00. Ожидается, что на совмещенных мероприятиях Владимир Путин подведет итоги года.

Первое событие такого формата прошло в 2001 году. Владимир Путин ответил на 47 вопросов граждан России — вся передача длилась 2 часа 20 минут. Последний раз российский лидер проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов.

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Айрат Назипов