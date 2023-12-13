Еще 28 россиян покинули сектор Газа

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Еще 28 россиян покинули сектор Газа через пункт пропуска «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас они находятся в Каире. В оперативном штабе ведомства их обеспечивают питанием и водой.

В ближайшее время беженцев планируют эвакуировать в Россию.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

На прошлой неделе сообщалось, что всего с начала гуманитарной миссии из зоны палестино-израильского конфликта эвакуировано более тысячи человек. В Россию доставили 11 рейсами авиации МЧС более 1 050 человек.



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Айрат Назипов