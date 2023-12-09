МЧС: еще 100 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах»

Еще 100 россиян и членов их семей пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщили в МЧС России.



Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь. Граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы.

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более тысячи человек. В Россию десятью рейсами авиации ведомства прибыли свыше 940 человек, из них более 420 детей.



Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа достигло 15 899 человек. Начиная с 7 октября в ходе боевых действий ранения различной степени тяжести получили 42 тысячи человек.



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Маргарита Головатенко