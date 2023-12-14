Планируют воспользоваться предновогодними предложениями банков больше четверти жителей ПФО

Предновогодние предложения банков интересны 22% жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банками ВТБ и «Открытие».

Собираются открыть новогодний вклад или накопительный счет на специальных условиях 22% респондентов из ПФО. Гибкие условия по накопительным счетам для участников исследования привлекательнее классических вкладов. Каждый четвертый опрошенный заявил, что сделает выбор между вкладом или счетом, отталкиваясь от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. Накопительный счет предпочли бы 26% жителей Поволжья, вклад — 11%. Оба варианта устраивают каждого пятого — 20%.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В предновогодних предложениях финансовых организаций 26% наибольшее внимание обращают на ставку. Каждый третий учитывает и ставку, и срок депозита. Срок важнее 3% участников исследования, для такого же количества в приоритете возможность получить дополнительное повышение ставки. Равнодушны к таким сезонным предложениям 33% опрошенных.

Напомним, более трети жителей России открывают в банках вклады на сумму от 30 до 100 тысяч рублей на один-три месяца. Каждый четвертый — 24,5% — предпочитает вкладывать от 100 до 300 тысяч. Также граждане заявляли, что отдают на хранение в банк от 300 тысяч до миллиона рублей (16,9%) и больше миллиона (9,4%).

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Галия Гарифуллина