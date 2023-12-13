Две многофункциональные зоны сервиса откроются на М-12 в Татарстане до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На трассе М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса планируют запустить еще пять многофункциональных зон до конца 2023 года — их количество вырастет до 16, сообщает ГК «Автодор».



Две многофункциональные зоны сервиса откроются по обе стороны от дороги на 820-м км М-12 в Татарстане, рядом с Егорьевским сельским поселением. В них обустроят молельные комнаты.

Еще две МФЗ начнут работать на площадках отдыха, расположенных на 421-м км М-12 «Восток» в Нижегородской области — тоже по обе стороны от дороги. На одной из площадок на пути к паломническому центру в Дивеево возвели православный киот в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» и иконы преподобного Серафима Саровского.

МФЗ откроется во Владимирской области на 313-м км в сторону Казани.

Трасса М-12 строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

По прогнозу, после открытия трассы М-12 «Восток» в Татарстане Казань может получить дополнительный миллион туристов.

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Маргарита Головатенко