Названы имена трех новых лауреатов Научной премии

Стали известны имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера. Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий. Торжественная церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации «Физический мир» — Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» — Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трех составляющих. Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чем сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без нее нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования дает видение и готовит специалистов будущего. И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт. Будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня еще учатся в вузах или закончили их и только начинают заниматься исследованиями».

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии были номинированы 92 ученых. На соискание премии их выдвинули образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. Все заявки прошли независимую экспертизу, на основе которой ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии. Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.