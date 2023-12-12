Еще 22 россиянина покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня еще 22 россиянина смогли покинуть сектор Газа через пункт пропуска «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— ..эвакуированные россияне и члены их семей на автобусах направляются в Каир, — добавили в министерстве.

В пресс-службе указали, что как только они доберутся до пункта назначения, психологи и врачи в оперативном штабе смогут оказать эвакуированным россиянам всестороннюю помощь.

На прошлой неделе сообщалось, что всего с начала гуманитарной миссии из зоны палестино-израильский конфликта эвакуировано более тысячи человек. В Россию, по обновленным данным, 11 рейсами авиации МЧС доставлены более 1 050 человек.

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 17 997 человек. В результате боевых действий ранения различной степени тяжести получили 49 229 человек.

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Илина Хакимова